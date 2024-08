Nachrichten AUF1 vom 31. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Droht nun endgültige Eskalation im Nahost-Konflikt?

+ Großbritannien: Ausschreitungen nach Messer-Bluttat mit drei toten Kindern – 39 Polizisten verletzt

+ Kampf gegen alternative Medien: Kritische Stimmen sollen finanziell vernichtet werden

+ Skandal: Bayern will AfD-Mitarbeitern Gehalt streichen

+ Hamburg: Viertel der Abschiebungen scheitert – wegen fehlendem Pass

+ Nach Pipeline-Sperre: Slowakei droht mit Diesel-Lieferstopp an Ukraine

+ Sprengstoff bei Linksextremisten gefunden – AUF1 kennt seine Identität

+ Nun stagniert Österreichs Wirtschaft bereits das achte Quartal in Folge

+ Kampf gegen kritische Ärzte – Dr. Fiechtner: „Regime will Widerständige zum Schweigen bringen“

+ AUF1-Doku Premiere: Vom System gejagt, gehetzt, geächtet: Jetzt sprechen die Mut-Ärzte!

+ Querdenken-Gründer Ballweg zu Großdemo Berlin: „Lassen uns nicht von Repressionen entmutigen“

Quelle: AUF1