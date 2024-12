Buchautor Grandt: „CIA verbreitet Regierungsnarrative"

In der Corona-Zeit wurde die Bezeichnung als „Schwurbler" als Kampfbegriff des Systems missbraucht. Doch spätestens seit den RKI-Files weiß man: Nicht nur bei Covid hatten die so Verleumdeten in vielen Punkten Recht. Der Investigativjournalist und Publizist Guido Grandt hat dies zum Anlass genommen, genauer zum Begriff der „Verschwörungstheorie" zu recherchieren. In seinem neuen Buch Schwurblerfakten für Einsteiger stellt er die wichtigsten Verschwörungstheorien vor, die sich bewahrheitet haben.

Mit AUF1 hat er unter anderem über die Zensurmechanismen des Systems gesprochen. Quelle: AUF1