Astronomen sind auf der ganzen Welt im Jagdfieber. Sie durchforsten das Universum nach fernen Planeten, die der Erde ähneln. Am Freitag, 23. August 2019, 20.15 Uhr, erklärt die ZDFinfo-Doku "Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde" die Suche nach den faszinierenden Himmelskörpern.

Bisher konnten Astronomen schon Tausende Exoplaneten identifizieren. Doch eine Entdeckung stellt alle in den Schatten: 2015 entdecken sie das einzigartige Planetensystem Trappist-1. In 40 Lichtjahren Entfernung umkreisen sieben etwa erdgroße Planeten einen Stern. Drei davon befinden sich in einer potentiell bewohnbaren Zone. Könnte es dort Leben geben?

ZDFinfo wiederholt "Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde" am Donnerstag, 29. August 2019, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 30. August 2019, 18.00 Uhr.

Quelle: ZDFinfo (ots)