Alice Weidel: Krieg verhindern, Grenzen schließen und Deutschland retten!

Alice Weidel gibt Einblicke in ihren Plan zur Rettung Deutschlands. Entschlossen und klar rechnete die AfD-Vorsitzende im Interview mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet mit dem „Hippie-Staat“ und den „kriegsbesoffenen Entscheidungsträgern“ der Systemparteien ab. Der tiefe Staat organisiere die Attacken gegen die AfD und ein Verbot der AfD richte sich nur stellvertretend gegen die Partei: „In Wahrheit geht es gegen die Millionen Wähler!“ Doch der Aufstieg der Partei werde sich nicht stoppen lassen, ist sich die Spitzenpolitikerin sicher.

Und welche Gesetze geändert werden würden, um Deutschland wieder aufzurichten, das erklärt sie im ausführlichen Gespräch. Wie denkt Weidel? Was will sie? Das verrät sie in ihrem Buch „Widerworte“. Hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/widerworte-gedanken-ueber-deutschland

Quelle: AUF1