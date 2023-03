Nachrichten AUF1 vom 21. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 20 Jahre Irak-Krieg: Die Systemmedien logen, und die „Schwurbler“ behielten recht

+ Exklusiv: Dr. Daniele Ganser im AUF1-Gespräch über den Krieg in der Ukraine

+ Corona-Genspritzen: Sollen mRNA-Injektionen die Bevölkerung reduzieren?

+ Peter Ganz bei „Menschen.Geschichten.Schicksale AUF1“: „An die Opfer der Genspritzen erinnern!“

+ Österreich: Hält das ausverhandelte Arbeitsübereinkommen?

+ Dominik Nepp (FPÖ) über „Drag-Queen“-Lesungen: „Das ist Kinder-Gefährdung!“

+ Deutschland: Grüne stürzen in Umfragen ab, AfD gewinnt – eine Trendwende?

+ Die gute Nachricht: Betriebsrat gewinnt in Chemnitz Corona-Verhandlung

Kurzmeldungen:

+ Weil Weltklimarat versagt: Hollywood soll Klima-Panik erzeugen

+ „Ehrendoktor“ von Theologischer Fakultät für Klima-Heilige Greta Thunberg

+ 31-jähriger Familienvater erstochen: Täter mit „südländischem Aussehen“

+ Nach seiner eigenen Ankündigung: Wird Trump verhaftet?

+ Sogar Island verschärft nun Einwanderungsgesetze

+ Geschätzter Kollege und tragende Säule der AUF1-Redaktion mit 37 verstorben

Quelle: AUF1