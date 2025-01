Gedenken an Boris Pfeiffer – „Auch ich wurde von Polizei am Helfen gehindert“

Auch drei Jahre nach dem Tod von Boris Pfeiffer während eines Corona-Spazierganges sind die Umstände nicht restlos aufgeklärt. Der Musiker war am 24. Januar 2022 in einem Polizeikessel im brandenburgischen Wandlitz zusammengebrochen und später verstorben. Einige Teilnehmer sind überzeugt, dass die Polizei rechtzeitige medizinische Hilfe verhindert habe. Am Jahrestag gingen in der Gemeinde nördlich von Berlin hunderte Menschen zum Gedenken an Boris Pfeiffer auf die Straße. Gegenüber AUF1 erhob eine Augenzeugin der damaligen Ereignisse schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

