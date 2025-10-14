"hallo deutschland" im ZDF mit Doku zu zehn Jahre "Die Gutshausretter"

Seit zehn Jahren begleitet das ZDF-Magazin "hallo deutschland" Gutshausretter aus Mecklenburg-Vorpommern, die ihren Traum vom stilvollen Wohnen in historischen Gemäuern zur Lebensaufgabe gemacht haben. Anlässlich des Jubiläums ist am Freitag, 17. Oktober 2025, 17.10 Uhr im ZDF, die 48-minütige "hallo deutschland"-Dokumentation "Die Gutshausretter – sanieren und renovieren ohne Ende" von den Autorinnen Anja Kapinos und Anne Stadtfeld aus dem ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Ebenfalls ab Freitag, 17. Oktober 2025, 10.00 Uhr, stehen fünf ausführliche Dokumentationen über fünf verschiedene Gutshausretter in Web und App des ZDF zur Verfügung.

Ein großes Anwesen retten ohne viel Vermögen – der Weg dorthin ist manchmal chaotisch, oft aufregend und meist voller Improvisationen. Dabei gilt es immer, die Nerven zu behalten, wenn die Mammutaufgabe Beziehung und Gesundheit belastet.

Gutshaus Kobrow

Auf Gut Kobrow wagte Philipp Kaszay vor gut zehn Jahren einen Neustart: Nach einem schweren Schicksalsschlag, dem Tod seiner Frau, zog er mit seiner kleinen Tochter in das marode Gutshaus und begann, es zu sanieren. Praktisch im Alleingang schaffte er sich eine eigene Wohnung, tauschte kaputte Balken aus und richtete Ferienapartments ein, um Einnahmequellen zu schaffen. Er steckte jeden Cent und seine ganze Energie in das Gutshaus – das sei seine Art der Therapie. Die Doku zeigt, wie sich nach gut zehn Jahren ein Happy End für diese Neuausrichtung andeutet.

Gutshaus Dersentin

Das Gutshaus in Dersentin ist für die Ehe von Sönke und Adriana Johannsen, die das Haus sanieren, eine echte Herausforderung: "So ein Haus ist wie ein Dritter im Bett", gibt Sönke Johannsen zu. Für das deutsch-argentinische Paar ist der renovierungsbedürftige Bau kein lang gehegter Traum, sondern ein Zufallskauf, den die beiden "La Dersentina" tauften – der Ortsname Dersentin gepaart mit einem Hauch Südamerika. Sönke und Adriana Johannsen haben mittlerweile schon viel geschafft und irgendwann können sie sich vorstellen, ganz in Mecklenburg zu leben.

Gutshaus Thurow

Vor gut zehn Jahren haben Leonard und Marcel Engel auf Gut Thurow begonnen "aus dem alten Kasten ein Schmuckkästchen" zu machen. Nach dem Kauf zum Preis eines Kleinwagens legten sie in jeder freien Minute am Gutshaus selbst Hand an. Sie kamen Stück für Stück voran, hatten jedoch auch mit Rückschlägen und Verzögerungen zu kämpfen. Eine Großbaustelle, die sie seit Jahren begleitet, wollen sie nun nach gut zehn Jahren endlich zu Ende bringen: die Treppe und die Terrasse zum Gutspark.

Zehn Jahre "Die Guthausretter" im ZDF – Veranstaltung im Gutshaus Thurow

Am Freitag, 17. Oktober 2025, 18.30 Uhr, bietet das ZDF im Gutshaus Thurow unter dem Motto "Offene Türen, offene Gespräche" einen Blick hinter die Kulissen des Projekts "Die Gutshausretter". ZDF-Moderatorin Babette von Kienlin führt durch den Abend.

