Nachrichten AUF1 vom 06. November 2024

Dies sind die Themen:

+ Um 11:36 Uhr bebte Amerika – Donald Trump ist US-Präsident

+ Von Aufbruchsstimmung bis Entsetzen: So fallen die Reaktionen auf die US-Wahl aus

+ System in Schockstarre: So reagiert Berlin auf den Trump-Sieg

+ Rechtsextremes Mediensystem“: Nach Trump-Sieg folgt die Nazi-Keule gegen Alternativmedien

+ Erneuter Software-Fehler: Versuchte Wahlmanipulation?

+ US-Analyst Greer: „Trump wird besser sein und mehr erreichen als 2017“

+ Amerikanist und Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel: „Was wir denken und fühlen, möchte man vollständig kontrollieren“

+ Brombeerkoalition gescheitert: CDU, BSW und SPD beenden Gespräche in Sachsen

+ Petra Steger (FPÖ): „Von ÖVP-Brunner als Migrationskommissar ist keine Trendwende zu erwarten“

+ Kanonenfutter für die NATO: Mit dieser Liste bereitet die Bundesregierung den Krieg vor

+ Einen Tag nach der Festnahme – Aber AfD schließt angebliche „Sächsische Separatisten“ aus

Quelle: AUF1