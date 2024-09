Nachrichten AUF1 vom 20. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ So gnadenlos verfolgt das System seine Kritiker - Berufsverbot für Dr. Javid-Kistel

+ Kinderimpfzwang in Südtirol: Jetzt regt sich Widerstand

+ Dr. Hannes Strasser über die RKI-Files: "Die Leute infizieren sich, sie sterben sogar"

+ Riesen-Windrad in Brandenburg - Die pikante Verbindung des Landtagsabgeordneten Senftleben

+ Skandal um Politiker-Finanzierung durch Campact immer größer: Jetzt offenbar auch BVB Freie Wähler betroffen

+Welle der Diffamierung vor Landtagswahl in Brandenburg: Der Oppositionelle ist immer der Nazi

+ Bau-Fachmann Beckamp: „Einheimische bei sozialem Wohnungsbau diskriminiert“

+ Sollen jetzt die Beschäftigten die Zeche zahlen? IG Metall offen für Lohnverzicht bei Volkswagen

+ Mit der Flut kommen die Plünderer: Aber woher stammen sie wohl...

+ Jonas Schick zu Hochwasserkatastrophen: "Aussagen zu Flutkatastrophen wären völlig verfrüht“

+ ÖVP stimmt für Abschaffung der Geschlechter - angeblich hat sie es nicht bemerkt

+ Eltern sollen eigene Kinder denunzieren, wenn sie "rechts" werden

+ Skandalurteil! IB-Aktivisten droht Knast, weil sie "Remigration" sagten

Quelle: AUF1