Nachrichten AUF1 vom 21. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Trump gibt Gas: Knallhart-Agenda bei Migration, Klima und WHO

+ Nach MAGA: Folgt jetzt Make Europe Great Again?

+ René Aust: „Europa und Deutschland müssen ihre Interessen selbst vertreten“

+ AUF1-Redakteurin Kirchweger zum WEF: „EU muss sich ändern oder neu aufstellen“

+ Mehr Geld für Brüssel: Von der Leyen hält eisern an der Globalisten-Agenda fest

+ Zeitenwende? Großkonzerne steigen aus Klimaagenda aus

+ Verkürzte Wahlzeit: Bereitet Rumänien bereits den nächsten Wahlbetrug vor?

+ Terror-Export: Islamist aus Österreich begeht Anschlag in Saudi-Arabien

+ Begnadigung von Anthony Fauci: Scharfe Kritik – auch von Demokraten

+ Massiver Widerstand gegen E-Impfpass in Österreich: Nun kommt die nächste Klage!

+ Es fehlen vier Milliarden – Droht in Sachsen der Haushaltskollaps?

Quelle: AUF1