Nachrichten AUF1 vom 29. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mega-Blackout in Spanien und Portugal: Was steckt dahinter?

+ Aufrüstung: Kaum ein Staat investiert so viel wie Deutschland

+ US-Völkerrechtler: Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg wird vertuscht

+ Täuschung & Pharmahörigkeit? Medizinische Fachzeitschriften im Visier der US-Justiz!

+ Überwachung: Elektronische Patientenakte startet bundesweit – ab Oktober verpflichtend!

+ Totalüberwachung mit Smartphone: „Jeder trägt seine eigene Wanze mit sich“

+ Meinungsfreiheit? Kaum ein Deutscher glaubt noch daran!

+ Bayern: Klagen gegen Asylbescheide auf Rekordhoch

+ Anführerin der Hammerbande tritt Haftstrafe an

+ Kult-Rocker packt aus: Trans-Agenda ist Krieg gegen unsere Kinder!

Quelle: AUF1