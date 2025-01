Nachrichten AUF1 vom 17. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Alice Weidels Ansage an die Täter: „Wir ziehen die Corona-Verbrecher zur Rechenschaft“

+ Nach Covid-Injektion: Nun kommt die Krebs-Welle bei Kindern!

+ Kinoabsage nach Drohmails: Impfkritischer Film nicht zum ersten Mal im Visier der Tugendwächter

+ Migranten-Gewalt in Berliner Schule eskaliert: Bildungsverwaltung unter Beschuss!

+ Chemnitz unter Schock: Justiz will Mörder von Daniel Hillig freilassen

+ Der Widerstand wächst – So klar lehnt die Schweizer Opposition den E-Ausweis ab

+ Einsparungen: So wickeln FPÖ und ÖVP die Klimaagenda ab

+ FPÖ-Regierung: Reine Sachpolitik wäre zu wenig

+ Böser Verdacht: Soll der Waffenstillstand in Gaza nur den nächsten Krieg vorbereiten?

+ Nächster Schlag gegen Musk: EU-Kommission fordert Zugang zu X-Algorithmen

Quelle: AUF1