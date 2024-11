Gefahr E-Impfpass – MFG zieht vor Verfassungsgerichtshof

Eine Gesetzesprüfung des elektronischen Impfpasses hat die Partei MFG beim Verfassungsgerichtshof beantragt. Denn dieser sei ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte der Bürger. Sensibelste Gesundheitsdaten werden nun an sämtliche Behörden – bis hin zu Politikern weitergegeben. Am Freitag stellte die Partei in Linz ihre Forderungen vor.

