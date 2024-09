Nachrichten AUF1 vom 05. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Der mysteriöse Tote mit dem Bajonett - Das sind die offenen Frage im Fall München

+ Anschlag von München – Polizei nennt unzensierte Bilder plötzlich „Falschmeldungen“

+ Ex-Polizist Schubert: Erste Details – Wer könnte hinter dem Anschlag von München stecken?

+ Halle, Hanau, Idar-Oberstein – So werden Anschläge instrumentalisiert

+ 513 Strafanzeigen im Bearbock-Ministerium – Warum verschweigt das Auswärtige Amt die Gründe?

+ Report24-Chef Florian Machl: Konten-Kündigungen könnten politische Gründe haben

+ Machtkampf um Brandmauer eskaliert: Deshalb wollen die Grünen jetzt eine ganze Fraktion canceln

+ Mindestens 10 Prozent Migranten an Brandenburgs Schulen – Deshalb könnten es noch viel mehr sein

+ Skandal um Wahlbetrug – Korrespondent Oesch: „Nur gemeinsam mit Parteien oder NGOs möglich“

+ So dreist lügt Lauterbach: Sogar RKI-Chef spricht von Weisungen – doch der Minister streitet sie weiter ab

+ Geld für Anti-Abschiebe-NGO – Warum will Brüssel diese Frage nicht beantworten?

Quelle: AUF1