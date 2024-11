Warnungen aus Japan – Kirchweger: „Neue mRNA-Injektionen viel höher dosiert!“

In Japan werden sie bereits verimpft – in der EU sollen sie bald zugelassen werden. Die neuen übertragbaren mRNA-Injektionen sollen noch gefährlicher sein als die bisherigen. Doch was unterscheidet sie von den bislang angewandten? AUF1-Auslandsexpertin Kornelia Kirchweger berichtet exklusiv von Warnungen aus Japan. Weiter werden in Ruanda mehrere tausend Injektionen gegen das Marburg-Virus verabreicht – mit einem Präparat, das nicht einmal zugelassen ist.

