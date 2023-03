Exklusiv: Dr. Daniele Ganser im AUF1-Gespräch über den Krieg in der Ukraine

Letzten Freitag hielt der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser in der mit 800 Menschen ausverkauften Stadthalle im oberösterreichischen Wels einen Vortrag. Das Thema: „Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen?“ Via Twitter bedankte sich Ganser beim Bürgermeister dafür, dass dieser nicht versucht hatte den Vortrag zu verhindern, wie das beispielsweise zuvor im grün regierten Innsbruck der Fall war. Für AUF1 war Isabelle Janotka mit dabei.

