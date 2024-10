Nachrichten AUF1 vom 14. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Kranke Ideologie“: Entsetzen über neue Maskenpflicht in Kalifornien

+ Neue Maskenpflicht auch in Deutschland? Nur fünf Bundesländer dementieren

+ Dr. Maria Hubmer-Mogg: „In Japan kommen nun selbstverstärkende mRNA-Injektionen“

+ Nur ARD toppt noch Lauterbachs „Aufarbeitung“ – setzt Komiker & Impfpapst dafür ein

+ Exklusiv: Trotz ausgestreckter Hand – Kanzleramt plant keinen Friedensgipfel Scholz–Putin

+ Ladenhüter E-Auto: Mit einer Quote will SPD die Deutschen zum Kauf nötigen

+ Soll der Wahlsieger FPÖ den Kanzler stellen? Das sagen die Österreicher

+ „Das ist ein Deal“: Grüne kaufen Abos – Falter schaltet FPÖ-kritischen Artikel frei

+ Sie haben es wieder getan: Israels Tradition der Angriffe auf UNO-Truppen

+ Nun fragt sogar der UN-Generalsekretär: Begeht Israel im Libanon Kriegsverbrechen?

+ An der Seite von Selenski: NATO-Chef kündigt Atomwaffenübung an

+ Schweiz schiebt wieder nach Afghanistan ab – Kommt Syrien als Nächstes?

Quelle: AUF1