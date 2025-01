Susanne Fürst (FPÖ): „In Washington blickt man gespannt auf Europa"

Die FPÖ-Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst war bei der Angelobung von Donald Trump vor Ort und hat die Gelegenheit für zahlreiche Gespräche genutzt. Im Interview mit AUF1 schildert sie, dass man in Washington die aktuellen Entwicklungen in Europa genau beobachte – auch die Regierungsbildung in Österreich.

