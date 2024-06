Nachrichten AUF1 vom 11. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Millionen für mRNA-Fabrik: AUF1 sagt Ihnen, was Lauterbachs Ministerium uns verschweigen wollte

+ AfD nach EU-Wahl: Auf diesen Ministerpräsidenten hofft Chrupalla jetzt

+ Panik nach der Wahl? Erster Landrat in Sachsen setzt auf AfD-Stimmen. Der Grund ist durchschaubar

+ Naomi Seibt zur EU-Wahl: Deshalb wählt die Jugend jetzt blau statt grün

+ Gruppenvergewaltigungen: So viele Frauen trifft es jeden Tag in Deutschland

+ Ukrainische Soldaten in deutschen Krankenhäusern: Wer bezahlt die Behandlung?

+ Dresden gegen den Krieg – „Die Bilderberger treiben uns auf das nächste Schlachtfeld“

+ Hatte der Mörder von Mannheim doch Hintermänner? AUF1 erfuhr: Jetzt ermittelt der Bundesanwalt

+ Lässt Ungarn die bekannteste Antifa-Terroristin Italiens frei? Alle warten auf Orbans Entscheidung

+ So nahe standen wir vor dem Dritten Weltkrieg – Polens Armee schießt nach Weißrussland

+ Jetzt stellt sich auch Mexiko gegen die WHO: Nein, es gab keinen Vogelgrippe-Toten

+ Rot-Blaue Allianz im Innviertel: SPÖ-Bürgermeister lobt Burschenschaft

Quelle: AUF1