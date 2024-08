Nachrichten AUF1 vom 21. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 fragt nach Impftoten – So dreist will das Paul-Ehrlich-Institut ablenken

+ Die Aktionäre freuen sich schon... Wer verdient an den Affenpocken?

+ Lauterbach gibt Beeinflussung von Corona-Politik zu – doch zu dieser Frage schweigt sein Ministerium

+ Ex-Polizist Schubert zu heimlichen Hausdurchsuchungen: „Geheimdienst-Methoden könnten bald alle betreffen“

+ Gibt Kennedy auf? Dieser Deal könnte Trump ins Weiße Haus bringen

+ Obwohl sie niemand kaufen will – Bundesregierung pocht weiter auf E-Autos

+ AUF1 hört sich um – So sauer sind die Berliner wirklich auf die Ampel

+ Antifa-Randale in Jena – Diese Lüge über Höcke ist mehr als durchsichtig

+ Marine vor China – Als AUF1 nachfragt, weiß das Verteidigungsministerium plötzlich von nichts

+ Jetzt schon ein Drittel – So viele Ausländer kassieren Bürgergeld in Brandenburg

+ Düstere Warnung – „The Beast“ zeigt uns schon heute, wie wir morgen gelöscht werden

Quelle: AUF1