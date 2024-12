Gegen den Great Reset! Das Alternativ-WEF-Treffen wird real!

Das erste Treffen der neuen Organisation geht in Prag über die Bühne – und damit ist das Weihnachtswunder der alternativen Szene wahr! AUF1 Chefredakteur Stefan Magnet ist es gelungen, hochkarätige Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen zusammenzubringen. Rund vierzig Größen der Freiheitsbewegung diskutieren gemeinsam in Prag unter dem Titel „Bilder einer freien Welt von morgen“. In einem Planspiel und mehreren Diskussionspanels sprechen die Fachleute über Lösungen für die Zukunft.

AUF1 wird den gesamten Inhalt der Tagung in Prag in der Zeit von 16. bis 22. Dezember 2024 kostenlos veröffentlichen.