Innenpolitik-Krimi in Österreich: Neuwahlen oder FPÖ-geführte Regierung?

In Österreich überschlagen sich die Ereignisse: nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS hat Herbert Kickl gestern - mehr als drei Monate nach der Wahl - den Regierungsbildungsauftrag erhalten. Welche Szenarien es nun gibt und welches Kalkül die ÖVP in den anstehenden Verhandlungen mit der FPÖ verfolgen könnte, das schildert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.

Hier sehen sie die Sendung:

Quelle: AUF1