Exklusiv: US-Sheriff warnt vor Wahlmanipulation

Am 5. November finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Doch wie hoch ist eigentlich die Anfälligkeit für Wahlmanipulation? AUF1-Auslandsexpertin Kornelia Kirchweger im im exklusiven Interview mit Darrell Steward, Sheriff von Park County in Wyoming. Quelle: AUF1