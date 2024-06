Nachrichten AUF1 vom 06. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Sie können nicht mehr alles verschweigen: Weil AUF1 nachfragte, werden diese Impfschäden jetzt öffentlich genannt

+ Übersterblichkeit nach der Impfung – Diese Zahlen lassen sich nicht mehr verstecken

+ Schweiz: Parlamentarier verweigern Untersuchung der Übersterblichkeit

+ Justizopfer Wohlgemuth: „Man bekommt einmal am Tag Essen“

+ Antifa mit WDR-Logo – … und der Gebührenfunk will dazu lieber gar nichts sagen

+ Thüringen: Widerspruch gegen Windkraft soll Regierungskritiker in den Ruin treiben

+ Ungarn-Korrespondent Mainka: „In westlichen Ländern ist Diplomatie zum totalen Fremdwort verkommen“

+ Hinter solch harmlosen Namen versteckt sich wohl das Soros-Netzwerk in der Slowakei

+ Meinen die das ernst? Was Brandenburgs Schüler zur AfD sagen

+ Aufenthaltstitel als Belohnung: Wer den Pass wegwirft, der darf bleiben

Quelle: AUF1