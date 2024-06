Mordanschlag auf Islamkritiker Stürzenberger – Das sagt sein Freund Oliver Flesch

Wie geht es dem niedergestochenen Aktivisten Michael Stürzenberger in diesen Stunden? Sind nach der Messer-Attacke eines Moslems auch so zahlreiche Polit-Reaktionen zu erwarten wie nach dem Sylt-Video – oder etwa gar politische Konsequenzen? Und kann man in Deutschland noch gefahrlos leben? Exklusives Interview mit dem Freund des Opfers, Oliver Flesch, der Kolumnist des „Deutschland-Kuriers“ ist.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1