Putsch in Thüringen – Altparteien zerstören die Demokratie

Die erste Sitzung des neuen Thüringer Landtages endete am Donnerstag im Eklat. Über Stunden hatten CDU, BSW, Linke und SPD immer wieder die Sitzung unterbrochen. Am Ende rief die CDU das Landesverfassungsgericht in Weimar an. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit einer Einschätzung der Situation in Erfurt.

Die erste Sitzung des neuen Thüringer Landtages endete am Donnerstag im Eklat. Über Stunden hatten CDU, BSW, Linke und SPD immer wieder die Sitzung unterbrochen. Am Ende rief die CDU das Landesverfassungsgericht in Weimar an. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit einer Einschätzung der Situation in Erfurt. Quelle: AUF1