Nachrichten AUF1 vom 28. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Axt-Afghane aus Hanau: Er war nur hier, weil die Behörden schlampten

+ AfD sagt Ja zu Migrationsantrag – Alice Weidel: „Die Sicherheit unseres Landes geht vor“

+ Exklusiv: Steinmeier plant keine Ehrung für den Helden von Aschaffenburg

+ Jedes Jahr 400.000 Einwanderer? Diese Forderung will die FDP noch vor der Wahl durchsetzen

+ Brisanter Bericht: So viel Angst hat Österreichs Regierung vor AUF1

+ Terroranschlag in Saudi-Arabien: Haben österreichische Behörden versagt?

+ Dritter Todestag von Polizeiopfer Boris Pfeiffer: Diese Frage quält die Angehörigen

+ Shedding: Neue sa-mRNA-Spritze noch höheres Risiko von Übertragung!

+ Österreich unter Kanzler Kickl isoliert? Das sagen die US-Republikaner dazu

Quelle: AUF1