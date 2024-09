Herbert Kickl: „So geben wir dem Volk die Macht zurück!“

In dieser Ausgabe von Schicksalswahl AUF1 führt Moderator Nicolas Schott ein schonungsloses Gespräch mit dem freiheitlichen Kanzlerkandidaten Herbert Kickl. Themen sind unter anderem die dramatisch verschlechterte Sicherheitslage in Österreich, der zunehmende Einfluss des politischen Islams, das völlig heruntergekommene Bildungssystem sowie die undemokratische Machtübernahme durch nicht gewählte Organisationen wie die WHO und das World Economic Forum.

Herbert Kickl: „So geben wir dem Volk die Macht zurück!“ Quelle: AUF1