Bestseller-Autor Schubert: „Krieg gegen Deutschland von der eigenen Politik geführt“

Der Messer-Mord an einem Polizisten in Mannheim schockierte über die Grenzen Deutschlands hinaus. Tage später wird auch ein AfD-Mann in Mannheim brutal mit einem Messer attackiert. Und auch in Österreich reißt die Serie von Messer-Angriffen nicht ab. Auch wenn die Attentäter selbst zustechen, wer führt im Hintergrund ihre Hand?

Darüber hat Auf1 mit dem mehrfachen Bestseller-Autor und ehemaligen Polizisten Stefan Schubert gesprochen. Quelle: AUF1