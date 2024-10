Kornelia Kirchweger: So steigt der Druck auf Impf-Kritiker in Japan

Am Sonntag wurde in Japan das Unterhaus des Parlaments gewählt. Dabei verlor die seit 1955 fast ununterbrochen regierende, als rechts geltende Liberal-Demokratische Partei LDP ihre Mehrheit. Was genau passiert ist – und ob das Wahlergebnis mit dem steigenden Druck auf Impf-Kritiker in Japan zu tun hat, darüber berichtet AUF1-Auslandsexpertin Kornelia Kirchweger.

