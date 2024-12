Nachrichten AUF1 vom 17. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Publizist Ploppa zur Neuwahl: Vasallenstaaten züchten US-hörige Eliten

+ A-WEF: Wie kann eine bessere Demokratie von morgen aussehen?

+ Steiermark: Erster FPÖ-Landeshauptmann seit Haider präsentiert Regierungsprogramm

+ Ökonom Thomas Bachheimer: Sturz von Assad bildet neue Demarkationslinien zwischen NATO und BRICS

+ Reporterin räumt ein: Geschichte von Häftling in Assads Folterknast war erfunden

+ Gewerkschaft Zentrum mit hartem Vorwurf: Auch Stahlwerk Riesa ist Opfer der Transformation

+ FPÖ-Generalsekretär Hafenecker: Debanking ist eine Vernichtungsstrategie

+ Autor Grandt zu Nazikeule: „Bevölkerung lässt sich nicht mehr den Mund verbieten“

+ Nach Wahlbeben in Sachsen: Jetzt zittert Kretschmer um die Wiederwahl

+ Noch gefährlicher? Selbstverstärkende mRNA-Injektionen in Europa vor Markteinführung!

