Jonas Schick ("Die Kehre"): "Aussagen zu Flutkatastrophen völlig verfrüht“

In Österreich und Sachsen sinken die Pegel. Flussaufwärts an Oder und Elbe wird die Flut dagegen erst noch erwartet. Was jetzt schon feststeht, ist das offizielle Narrativ, mit dem Politik und die staatsnahen Medien das Hochwasser erklären: Natürlich war es der menschengemachte Klimawandel. Aber stimmt dies tatsächlich? Über dieses Thema hat AUF1 mit Jonas Schick gesprochen. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Die Kehre, die Ökologie aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet.

