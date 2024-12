Demo-Teilnehmerin klagt Polizeischikane an: „Ich fühle mich gedemütigt"

AUF1 hat bereits umfassend über die Polizeiwillkür am vergangenen Samstag in Wien berichtet. Nun ist es uns gelungen, exklusiv mit einer Teilnehmerin der Demonstration zu sprechen. Andrea Moßburger wurde wie viele andere friedliche Demonstranten in der eisigen Kälte in einem Polizeikessel festgehalten. Im Gespräch schildert sie die unzumutbaren Zustände.

