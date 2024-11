Noch vor der Wahl: Faeser fordert Massen-Überwachung durch KI

Wer gehofft hat, dass der weitere Ausbau zu einem dystopischen Überwachungsstaat wenigstens bis zur Bundestagswahl ruht, der hat seine Rechnung ohne Nancy Faeser gemacht. Die umstrittene Bundesinnenministerin hat bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes die letzte Maske fallen lassen. Die Genossin will trotz Scheiterns ihrer Regierung die umstrittene Vorratsdatenspeicherung und eine massenhafte Gesichtserkennung durch Künstliche Intelligenz durchsetzen. NOCH VOR DER WAHL! Dazu führt sie laut eigenen Angaben Gespräche mit der Partei von BlackRock-Merz.

Doch die CDU will diese Gespräche auf Presseanfragen weder bestätigen noch dementieren. Was droht den Bürgern in den nächsten Wochen. Die brisanten Hintergründe erfahren Sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung bei AUF1. Mehr Hintergründe zum militärisch-industriellen Komplex erfahren Sie in Seinem Buch: „Der geheime Krieg gegen Deutschland“, im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland

Quelle: AUF1