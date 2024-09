Nachrichten AUF1 vom 11. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Schreckensstatistik der Bundespolizei – Viermal am Tag ist das Messer zur Hand

+ Migrationsgipfel, Generaldebatte – Das laute Schauspiel der Systemparteien

+ 9/11 – Der Tag, der die Welt veränderte

+ FPÖ warnt: „Sky Shield ist ein NATO-Beitritt durch die Hintertür“

+ Wählerwille egal? Schwarze und rote Parteifunktionäre verhandeln über „Große Koalition“

+ Bayerisches Ärzteblatt gibt zu: Long Covid ist in Wahrheit Impfschaden

+ Eltern in Angst – In den USA wirbt Pfizer jetzt direkt im Klassenraum

+ Einsturz der Carolabrücke – Diese Fragen muss Dresdens Stadtregierung jetzt beantworten

+ Echt jetzt, Heino? Das soll also der deutsche Trump sein

+ Job-Kahlschlag auch in Österreich? – So groß ist die Angst bei der Voestalpine

Quelle: AUF1