Nachrichten AUF1 vom 15. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Tausende fehlende Todesfälle: Tom Lausen fordert Hausdurchsuchungen bei Paul-Ehrlich-Institut!

+ A-WEF: Arzt Plothe: „Hundert Prozent Herzschäden nach Covid-Impfung!“

+ Elektronische Patientenakte tritt in Kraft: So viele Deutsche sagen Nein

+ Protest gegen Islamzentrum in Regensburg: „Sollen Kultur in ihrem Land ausleben“

+ Stelldichein der Globalisten: Auch Trump spricht am Weltwirtschaftsforum

+ Transformations-Agenda: Berlin zahlt fast 700 Millionen Euro an Gates-Stiftung

+ Lauschangriff auf FPÖ: Ausländische Journalisten wollen die Regierungsverhandlungen sabotieren

+ Putschpläne in der Slowakei – Opposition will Fico stürzen

Quelle: AUF1