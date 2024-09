Corona-Aufarbeitung und Neutralität

Zum ersten Mal tritt die während der Corona-Krise gegründete Partei "Menschen - Freiheit - Grundrechte", kurz MFG, am 29. September zu den Nationalratswahlen in Österreich an. Unter dem Slogan "Sicha ned!" fordert man unter anderem eine Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik und den Schutz der österreichischen Neutralität. Doch was unterscheidet die Partei eigentlich von der FPÖ und könnte ihr Antritt auch negative Konsequenzen haben?

AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war gestern bei einer Flyeraktion in Wien vor Ort und hat darüber mit dem MFG-Spitzenkandidaten Joachim Aigner gesprochen. Quelle: AUF1