Nachrichten AUF1 vom 06. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Mutmaßlicher Islamist in Frankfurt verhaftet - Die mysteriöse Spur zum Swift-Attentäter in Wien

+ FPÖ macht österreichische Bundesregierung für Terror in München verantwortlich

+ Ex-Polizist Schubert: „Hauptaufgabe des Geheimdiensts: jeglichen Bürgerprotest kriminalisieren“

+ Angstraum Hauptbahnhof - In Berlin explodiert die Gewalt

+ Totale Überwachung: „Intelligente Maske“ erkennt Krankheiten – und schickt Sie sofort in Quarantäne?

+ Nehammers Corona-Selbstkritik: AUF1 hat getestet, wie ernst es der Kanzler wirklich meint

+ Soufi-Siavash grillt Habeck: „Wenn du mit Deutschland nichts anfangen kannst – dann geh!“

+ Biden Junior bekennt sich schuldig - Jetzt drohen dem Präsidentensohn 17 Knast

+ Die ersten Worte nach Macrons Knast - Jetzt spricht Telegram-Gründer Pawel Durow

+ Auch "exotische Küche" ist jetzt diskriminierend - So irre ist der Berliner Werbewelt

+ Klartext-Ansage von Vida-Boss Hebenstreit: Keine "hysterische Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Card"

+ Nach Aktion in Dresden: GEZ-Medien hetzen gegen Identitäre Bewegung

+ Knalleffekt im Rechtsstreit mit der ARD

Quelle: AUF1