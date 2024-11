Neuer Anlauf: Dr. Hubmer-Mogg kämpft um das Amt der Gesundheitslandesrätin

Die Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mogg wagt den nächsten politischen Vorstoß: Mit ihrer Partei „Demokratisch – Neutral – Authentisch“ (DNA) tritt sie bei der steirischen Landtagswahl am 24. November an. Im Frühjahr sorgte die 41-jährige Mutter bereits für Aufsehen, als sie bei der EU-Wahl mit ihrer neu gegründeten Partei 3,6% der Stimmen in der Steiermark holte.

Jetzt will sie mehr – und strebt das Amt der Gesundheits- und Sportlandesrätin an, um ihre medizinische Expertise gezielt einzusetzen. Quelle: AUF1