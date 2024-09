Nachrichten AUF1 vom 30. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Wahlbeben in Österreich: FPÖ geht als klarer Sieger hervor

+ Wählerstrom-Analyse: Daher kommen die Stimmen für die FPÖ

+ AUF1-Redakteur Huemer: „Demokratie-Simulation wird heruntergefahren“

+ Bröckelt die SPÖ? Doskozil mahnt vor Ausgrenzung der FPÖ

+ Wahlsieger Kickl: „Andere sollten daran denken, dass wir in einer Demokratie leben“

+ System-Journalist fassungslos: FPÖ spricht lieber mit AUF1 – als mit ORF

+ Hafenecker (FPÖ): „Ein Drittel der Bevölkerung lässt sich nicht demokratisch übergehen“

+ Nur einen Tag nach der Wahl: Nun kommt digitale Kontrolle mit E-Impfpass – Ex-Grüne Madeleine Petrovic warnt

+ Aigner (MFG): Kickl-FPÖ ganz andere Vorzeichen als Haimbuchners Landespartei

+ Chefredakteur Stefan Magnet: „AUF1 hatte Wahlsieger Kickl als erstes Medium im Live-Interview“

+ Thüringens AfD-Chef Björn Höcke: „Uns wird die Sperrminorität in den Ausschüssen geraubt“

+ BSW fordert Corona-U-Ausschuss: Echte Aufarbeitung – oder Verschleierungstaktik?

Quelle: AUF1