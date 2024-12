Nachrichten AUF1 vom 03. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Klaus Schwab will den Great Reset - doch AUF startet jetzt den Gegenangriff!

+ Susanne Fürst (FPÖ) zu umstrittenem Polizeieinsatz: "Unseres Landes nicht würdig"

+ Demo in Wien: "Tausende mutige Menschen haben der Repression getrotzt"

+ Aus für linksradikale Propaganda? BSW Leipzig will Gelder für Antifa-Kulturhäuser streichen

+ Freier Linker zu Sahra Wagenknecht: Ihr Widerstand gegen Corona-Regime war halbherzig

+ Exklusiv - Islamistische Kriegsverbrecher leben mitten in Berlin

+ Iran-Kenner: Teheran wird Syrien und Assad bedingungslos verteidigen

+ Warnstreiks bei Volkswagen - Gewerkschaft Zentrum fordert Ende der Transformationspolitik

+ Klimaterrorismus - Linksradikale begrüßen Brandanschläge auf Betonfirmen

Quelle: AUF1