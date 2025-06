Prof. Guérot über Soros, Spaltung und die Frage: Dürfen wir noch miteinander reden?

Kritisiert von allen Seiten – und trotzdem im Gespräch: Prof. Ulrike Guérot spricht mit Elsa Mittmannsgruber offen über George Soros, Lagerdenken und darüber, warum andere Meinungen für viele unerträglich geworden sind. Ein Interview über Widersprüche, Mut und die Kraft des offenen Wortes. Prof. Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin. Für sie ist klar: wer heute unbequeme Fragen stellt oder mit den „Falschen“ redet, steht schnell am Rand – das gilt im Mainstream genauso wie in Teilen der Gegenöffentlichkeit. Auch Prof. Guérot erfährt das. Doch anstatt sich anzupassen, geht sie in die Offensive: Warum reden so viele übereinander – aber nicht miteinander?

Warum wird selbst in freiheitsorientierten Kreisen so oft ausgeschlossen, wer nicht ins Bild passt? Dieses „ElsaAUF1“-Interview wirft einen ehrlichen Blick auf unsere Zeit: auf Misstrauen, Filterblasen, öffentliche Scheuklappen – aber auch auf die Chance, wieder ins Gespräch zu kommen. Das neue Buch von Prof. Ulrike Guérot ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/zeitenwenden Quelle: AUF1