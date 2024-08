Nachrichten AUF1 vom 26. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Telegram im Visier – Edward Snowden kritisiert Durow-Verhaftung als „Geiselnahme“

+ Nach Solingen-Anschlag: NRW sucht nicht einmal nach weiteren möglichen Attentätern

+ Podcaster Philip Hopf: „Jeder, der kritisch denkt, wird vom Staat als ‚rechts‘ bezeichnet!

+ Neue Studie zeigt: Dritte Corona-Impfung war „Booster für Todesfälle“

+ Nach Affenpocken jetzt Cholera? WHO bestellt hunderttausende Impfdosen

+ Gesichtserkennung – Sie beobachten uns doch... So dreist logen Innenministerien AUF1 ins Gesicht

+ CDU in Sachsen vor Machtverlust – Jetzt sollen „Kulturschaffende“ Kretschmer retten

+ Compact: Polizei bringt beschlagnahmte Gegenstände zurück – doch wie geht es nun weiter?

+ Solidarität mit politisch Verfolgten: So unterstützt Ein Prozent „Shlomo Finkelstein“

+ Aufrüstung durch die Hintertür? So viel muss Thüringen schon jetzt für die „Zeitenwende“ zahlen

+ Dollar unter Druck: Auch in der Dominikanischen Republik wird immer öfter mit Bitcoin bezahlt

Quelle: AUF1