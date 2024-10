Wodarg: Corona-Aufarbeitung wird nicht erfolgen – wir müssen uns darum kümmern!

Noch stemmen sich die politisch Verantwortlichen gegen eine Aufklärung der Corona-Politik. Doch mit immer weniger Erfolg. Vergangene Woche setzte der Landtag in Sachsen einen Corona-Untersuchungsausschuss ein. Entsprechende Gremien in Thüringen und Hessen werden folgen. Auch für die unabhängige Organisation „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“, MWGFD, rückt die politische Aufarbeitung in den Mittelpunkt.

Am Wochenende fand im bayrischen Landshut das achte Pressesymposium der MWGFD statt. AUF1 war vor Ort. Quelle: AUF1