Nachrichten AUF1 vom 26. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Neue Entwicklung im Fall Bittner: Diese Abgeordneten sprachen mit dem Impfrebellen!

+ Wurden Todes-Chargen von Biontech heimlich vom Markt genommen? – Aufruf bestätigt Befürchtungen!

+ Eskalation zu Drittem Weltkrieg: NATO-Bodentruppen und Atomraketen für die Ukraine?

+ Deutschland will Netanjahu festnehmen lassen – Baerbock schweigt zu diplomatischen Folgen

+ Mutarzt Rolf Kron: „Waffen gegen Menschen befinden sich heute in Spritzen“

+ Energiewende vor dem Kollaps? AUF1 weiß, wo die große Energietransformation bereits scheitert

+ Christian Hafenecker (FPÖ): „Es fällt auf, dass sich Sebastian Kurz in den Vordergrund drängt“

+ Professor Martin Haditsch: „Die Kriegstreiber sollen selbst an die Front!“

+ Trans-Aussteigerin Griebel zur Zerstörung der Geschlechter: „Menschen sind dadurch besser kontrollierbar“

Quelle: AUF1