Nachrichten AUF1 vom 26. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Erstes Interview nach dem Knast – Bianca Witzschel: „Die gestohlene Zeit kann ich nicht nachholen“

+ Und jetzt will er aufklären? So oft sagte Olaf Scholz Ja zum Corona-Regime

+ Digitale Patientenakte: Ob Karl Lauterbach sich mit dieser Ankündigung nicht doch irrt?

+ Hartnäckiges Schweigen: Kontakte zwischen dem RBB und dem Verfassungsschutz sollen im Dunkeln bleiben

+ Prozess um sächsischen Munitionsskandal vor der Wahl plötzlich vertagt – Was soll hier vertuscht werden?

+ Hafenecker (FPÖ): So haben ÖVP-Politiker von den Corona-Millionen profitiert

+ Natürlich bei E-Autos – Hier macht Volkswagen künftig Geschäfte mit Soros und Bezos

+ Anträge, die dem AfD-Bundesvorstand gar nicht gefallen könnten

+ So leiden Geras Frauen unter der Migrantengewalt: „Wir werden verfolgt, wir werden angepöbelt“

+ Hitze-Propaganda im „Spiegel“ – „Der unsichtbare Serienkiller“?

+ Neuer Baerbock-Skandal? Außenministerin soll sich gegen Freilassung von Assange eingesetzt haben

Quelle: AUF1