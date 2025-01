Nach Trumps Rückkehr: EU hält stur an Transformationsagenda fest

Die Amtseinführung Donald Trumps ist in der Europäischen Union zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Am Dienstag diskutierte nun erstmals das EU-Parlament über die Konsequenzen des Machtwechsels in Washington für die eigene Agenda. Und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen meldete sich vom Treffen der Globalisten in Davos zu Wort. Martin Müller-Mertens in Straßburg analysiert die aktuellen Reaktionen.

