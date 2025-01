Nachrichten AUF1 vom 24. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Bereitet ÖVP bereits Bruch der Regierungsbildung vor?

+ Nach Aschaffenburg: Fällt jetzt wirklich die Brandmauer?

+ Das ist wirklich eine Zeitenwende: Vielfaltsagenda verschreckt sogar linke Wähler

+ Millionenspenden: Lobbyisten und Unternehmen finanzieren Wahlkampf der Altparteien

+ Will der Deep State Kennedy Junior als Gesundheitsminister boykottieren?

+ Autor Wisnewski: Wird Kennedy Junior abgesägt? Es geht um Milliarden der Impfindustrie!

+ Trump in Davos: So will er den Frieden in der Ukraine erreichen

+ Trotz Warnungen freier Medien im EU-Parlament: Brüssel droht mit noch mehr Zensur

+ „Digitale Impfstoffe“ sollen Verhalten von Kindern manipulieren!

+ Exklusiv! Japanischer Forscher warnt: Spike-Protein wird durch Schweiß übertragen!

Quelle: AUF1