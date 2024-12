Steger (FPÖ) warnt: "Blackrock & Co. könnten EU-Bank unter Druck setzen"

Die Europäische Investitionsbank, kurz EIB, soll in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Aufrüstungsbemühungen einnehmen. Doch wer wird davon am Ende des Tages profitieren? Im Gespräch mit AUF1 schildert die EU-Abgeordnete Petra Steger (FPÖ) die Gefahr, dass Finanzheuschrecken wie Blackrock, Vanguard und Co. vermehrt Druck auf die EIB ausüben und dadurch selbst massive Gewinne erzielen könnten. Im Falle einer Bankenkrise kann Ihr hart erarbeitetes Vermögen ganz schnell verschwunden sein.

