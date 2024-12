Susanne Fürst (FPÖ) zu Polizeieinsatz bei Wien-Demo: "Unseres Landes nicht würdig"

Viel Kritik gab es am Polizeieinsatz bei der Demo am vergangenen Samstag in Wien - nun melden sich die ersten Politiker zu Wort. Im Gespräch mit AUF1 ortet FPÖ-Verfassungssprecherin Dr. Susanne Fürst den Versuch, regierungskritische Demonstrationen durch Einschüchterung bereits im Keim zu ersticken.

AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer hat sie außerdem verraten, welche Schritte die FPÖ nun zur Aufklärung setzen möchte. Quelle: AUF1